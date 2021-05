Nyt koncept: Bar med udearealer, sportsaktiviteter og kendt kok klar til åbning

Navnet er Gasa - Petanque & Shuffle Bar, og her kan man spille petanque, mens man nyder mad eller drikke.

- Det er det vildeste projekt, vi har skudt i gang - og i en vild tid, siger direktør Stig Berthelsen.

Kendt kok i spidsen for køkken

Det bliver Stig Berthelsen, der kommer til at stå for den daglige drift, mens Per Hallundbæk, tidligere kok på Falsled Kro, bliver gastronomisk chef i det nye køkken.



Folkene bag er ved at lægge sidste hånd på, og selv om de ikke bliver 100 procent klar til åbningen 21. maj, vil man kunne få indblik i, hvilket slags sted det er.

De første dage vil den nye kæmpebar så småt åbne for offentligheden. Der er blandt andet et stort udendørsareal, hvor man vil kunne nyde vejret.

- Vi krydser da fingre for, at solen skinner, så vores store udeareal kan få sin store debut. Men heldigvis har vi 800 kvadratmeter overdækket terrasse, som folk kan hygge under, hvis nu det danske vejr er på spil til åbningen, siger Stig Berthelsen.

Koncerter og ølsmagning

Vil man spille konkurrere med hinanden i spil, er der mulighed for at booke baner til petanque eller floorshuffle. Booker man bane, får man sit eget siddeområde, hvor man kan nyde både mad og drikke.

Det er også planen, at Gasa - Petanque & Shuffle Bar skal være vært for koncerterne, ølsmagning og andre begivenheder.