Nyt liv til trebenet stol: Genbrugshus åbnet

En trebenet stol er fisket op af containeren med småt brændbart. Fra container nummer 27 er et rullebord i glas reddet op og pudset af.

Begge dele har fået en kærlig hånd og sat til salg i Odense Renovations genbrugshus, Zirkel, i Næsby.

- Vi prøver at redde så meget ud af genanvendelsesloopet som muligt, fortæller genbrugschef ved Odense Renovation Mette Lorenzen.

På jagt på lagret

I åbningstiden sidder kunstnere og iværksættere og arbejder i huset med de ting, der hives ud af genbrugspladsens store blå containere.

- Alt det, I ser i butikken, er noget, folk har givet videre eller smidt ud, fordi de ikke selv kan bruge det længere, siger Mette Lorenzen.

I Zirkels lager, hvor kopper og tallerkner står stablet i flere meters højde fra gulv til loft, lister Tove Andersen rundt. Hun er udsendt fra Kirkens Korshær og får lov til at plukke fra lagret til butikken på Kochsgade.

- Førhen hentede vi det i containerne, og det gav tit nogle skår i fingrene, så det her er noget nemmere, fortæller hun.

To måneders forsinkelse

Lørdag kunne odenseanerne for første gang komme ind i genbrugsbutikken, der er indrettet som et almindeligt hus med køkken, stue og børneværelse. Med knap to måneders forsinkelse på grund af coronapandemien var åbningsdagen længe ventet for både kunder og Odense Renovation.

- Det var jo godt vejr, så vi var lidt bange for, at der ikke ville stå nogen, når vi åbnede, men det gjorde der heldigvis, fortæller Mette Lorenzen.

Hun anslår, at Zirkel havde omkring 500 kunder på åbningsdagen.