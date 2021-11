Nyt madmarked åbner i tidligere bazar

Et moderne et af slagsen med eksotiske madboder, skriver den nye lejer og tidligere Arkaden-bagmand, Tahir Siddique, i en pressemeddelelse.

- Udover området med små spisesteder kommer der faciliteter, der giver mulighed for afholdelse af konferencer, og jeg har også planer om, at der skal afholdes forskellige events og aktiviteter, som alle er velkomne til at deltage i, siger han i meddelelse.



Bygningerne kommer dermed fremover til at gå under navnet Thrigehallerne.

Viderefører madboder

Blandt madboderne vil der for inkarnerede odenseanere være noget velkendt. Tahir Siddique, der har drevet Arkaden Street Food i Odense centrum, der nu er solgt, ønsker at videreføre nogle af madboderne i de nye rammer. Alle bodejerne i Arkaden er derfor blevet tilbudt at flytte med.



Ikke langt derfra ligger der dog allerede street food-markedet Storms Pakhus. Men det er ifølge Fyens.dk ikke noget, der bekymrer Tahir Siddique.

- Thrigehallerne kommer til at ligge lige midt i det hele med store arbejdsplader på alle sider. Og næste år kommer der 100 nye boliger. Så jeg synes, at det er en helt oplagt placering, siger Tahir Siddique til avisen.