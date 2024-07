Nyt OUH kritiseres i ny evaluering

Politikerne har iværksat byggerierne af Danmarks supersygehuse med for meget fokus på smuk arkitektur og for lidt fokus på anvendelighed.

Det er konklusionen på en evaluering, som eksperter i store byggeprojekter fra blandt andet Danmarks Tekniske Universitet har udført for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, skriver Berlingske.

Evalueringen kommer på baggrund af kritik fra både Rigsrevisionen og Statsrevisorerne.

Det er både regionerne, Sundhedsministeriet og byggebranchen, som får kritik i den nye evaluering.

Eksperterne vurderer blandt andet, at det har været "uhensigtsmæssigt", at planlægningen af flere af byggerierne fra start var under "politisk indflydelse og pres i regionerne", skriver Berlingske.

- Sygehusbyggerier bør programmeres og designes ud fra et driftsperspektiv som det primære og ikke ud fra arkitektur. Det ene udelukker ikke det andet, men det bør altid være sygehusdrift, der kommer før arkitektur i prioriteringen, lyder det.