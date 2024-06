Nyt rod på arbejdspladsen: Bygningsarbejdere på statsligt byggeri afvist efter kontrol

Det statlige træbyggeri, WoodHub, ved Odense Havn fortsætter med at have problemer med uorganiseret arbejdskraft.

I dag er en gruppe ansatte blevet på det 800 millioner dyre byggeri bedt om at forlade arbejdspladsen, da de ikke havde den nødvendige ID-legitimation til at færdes på pladsen.

Det er hovedentreprenøren NCC, der skal godkende de medarbejdere, der er på pladsen.

- Vi har bedt vores kontraktpartner Vognsen og Co. om en redegørelse for de medarbejdere, der ikke er registreret, siger kommunikationschef hos NCC, Casper Forsström.

Som tidligere omtalt forsvandt firmaet PMG Byg pludselig fra arbejdspladsen i forrige weekend - et firma, som var underleveandør til Vognsen og Co., og som 3F har i søgelyset for at have underbetalt de ansatte for godt en million kroner.

Udenlandske medarbejdere forsvandt

Alene på byggeriet i Odense er kravet på cirka 100.000 kroner.

- De forhold har vi bedt om at få undersøgt hurtigst muligt, og vi er i god dialog både med 3F og bygherre (Bygningsstyrelsen), fortæller Casper Forsström.

Allerede sidste efterår havde Vognsen og Co, problemer med at overholde overenskomsten. Det viste et kontrolbesøg af Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler.



Her kom det også frem, at to polske medarbejdere havde et tilgodehavende på 141.000 kroner fra seks ugers arbejde på pladsen.

Underleverandør snød