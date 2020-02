Nyt springstævne på Fyn vil være blandt de største

Heste og ryttere i både små og store størrelser har i vinterferien fået et helt nyt stævne i springridning.

Det er nemlig i denne uge første gang, at man for første gang har kunnet deltage i ridestævnet Scandinavia Jumping Tour i Odense Congress Center. På trods af, at stævnet er helt nyt, er ambitionerne for det store, forklarer arrangøren bag, Dorthe Ketterle.

- Vi er ved at skabe et af Danmarks største ridestævner. Det betyder, at vi gerne vil have bredden med, siger hun.

Det betyder, at både unge og erfarne ryttere kan deltage på banen i den store arena, hvor der efter planen skal være 250 deltagere, der hver dag konkurrerer på forskelligt niveau.

- Vi håber, at vi de næste to-tre år kan gøre det endnu bedre og lave det endnu større. Men stadigvæk for bredden, og det vil sige for de helt små og så op til eliten. Men det er ikke noget danmarksmesterskab og noget international, det skal være på breddeniveau, understreger Dorthe Ketterle.

Erfarne ryttere med unge heste

En af de mere erfarne deltagere på stævnet, er Dorthe Ketterles datter, Shannon Mejnert Ketterle. Hun har redet siden hun var tre år gammel og har både været danmarksmester og fået en 2.-plads til EM i ridebanespring.

- Jeg får rigtig meget ud af det. Lige i denne weekend har jeg seks ungheste med under fem år, så det er rigtig spændende i denne her store arena. Men alle os rutinerede ryttere, der har slæbt vores ungheste med, får så meget erfaring i den her store arena til at forberede dem til de næste store stævner, siger hun.

Det er en stor oplevelse at komme over i denne her hal og ride, det er bare rigtig fedt Karoline Sloth Kjær, deltager Scandinavia Jumping Tour

Ud over at blive et af landets største er det meningen, at stævnet skal være med til at få ridesporten tilbage til Fyn. Efter JBK Horse Show i Odense og DM i dressur på Broholm Gods på Sydfyn sluttede, har ridesporten levet mere i det små.

Derfor skal det nye stævne få både ryttere fra resten af Skandinavien og Danmark til Fyn.

- Det er en stor oplevelse at komme over i denne her hal og ride, det er bare rigtig fedt, siger rytter Karoline Sloth Kjær fra Vemmelev på Sjælland.

