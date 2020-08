Nyt taxaselskab lover lavere priser på Fyn

Fra onsdag vil odenseanerne blive mødt af en række nye grå taxaer i gadebilledet.

Som det er lige nu, så sparer man fem til ti procent ved at vælge vores taxier Vibeke Wolfsberg, direktør, Dantaxi

Dantaxi er nemlig kommet til Odense - i første omgang med 15 vogne, der skal konkurrere med Odenses nuværende Taxa Syd og Taxi 4x27.

- Det er en glædens dag i dag. Vi kommer med et alternativ til fynboerne, hvor prisen og trygheden er i højsædet, siger kommerciel direktør Vibeke Wolfsberg.

Bestil via app'en og få en fast pris

Dantaxi slår sig op på et helt særligt tryghedsniveau, hvor de har coronatiltag i vognene med afskærmningsglas og håndsprit.

Dantaxi er et af de eneste selskaber i Odense, der har afskærmningsglas mellem chaufføren og passagerne. Taxaerne bliver kørt af lokalkendte chauffører, der er klædt i civil. Desuden vil de konkurrere med deres billigere priser, fortæller Vibeke Wolfsberg.

- Som det er lige nu, så sparer man fem til ti procent ved at vælge vores taxaer.

Pristakster Fyn Priserne er for en standard tur på 10 kilometer/12 minutter: Takst 1 dækker over tidsrummet mandag til fredag fra 06-18. Takst 2 gælder øvrige tidspunkter. Dantaxis priser: Takst 1: 219 kroner Takst 2: 249 kroner Taxa Syds priser: Takst 1: 234 kroner Takst 2: 282 kroner Taxi 4x27’s priser: Takst 1: 226,46 kroner Takst 2: 263,50 kroner Kilde: dantaxi.dk, taxasyd.dk, 4x27.dk Se mere

Ved Dantaxi kan man bestille en taxa via deres app. Og her er der både særlige fordele i forhold til pris og ventetid.

- Man kan vælge at betale via taxameter eller vælge en fast pris. Og her er de faste priser ofte billigere. Mange kunder er utryg med, hvad det løber op i. Det ved man her, inden man stiger ind i taxaen, siger direktør Vibeke Wolfsberg og fortsætter:

- Desuden kan kunden følge taxaen i appen og se, hvornår den kommer og henter dem, siger hun.

En rundringning til forskellige fynske taxaselskaber viser, at Dantaxi er en af de eneste taxaer med plexiglas mellem chaufføren og passagerne. Foto: Presse/Dantaxi

Vil udvide til resten af Fyn

Dantaxi er et landsdækkende taxaselskab med 1.900 taxier rundt om i landet. Nu starter de med 15 taxaer i Odense som det første stop på det fynske marked, og så er planen at udvide på sigt.

- 15 vogne er bestemt ikke nok. Men nu er vi på markedet, og så skal vi helt sikkert udvide, og så er planen at udvide til resten af Fyn, siger direktøren.

