Nyt tilbud til filmglade fynboer

Hvis du elsker at gå i biografen, har Nordfisk Film Biografer nu et nyt tilbud til dig.

For 229 kroner om måneden kan du se alle de film, du har lyst til, med abonnementet Bioplus Unlimited.

Det fortæller Nordisk Film Biografer i en pressemeddelelse.

- Vi har talt med mange gæster, som har efterspurgt et biografabonnement, og nu kan vi endelig tilbyde dem at komme her lige så meget, som de har lyst, uden at tænke på prisen, siger John Philipsen, der er biografchef i Nordisk Film Biografer Odense.

Abonnementsløsningen har været en stor succes i Aalborg siden oktober 2021.