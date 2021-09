Nyt valgforbund i Odense: Her er partierne, der kan trække mandater fra blå blok

Det nye forbund kan betyde et minimeret stemmespild for partierne, og dermed en øget mulighed for mandater ved kommunalvalget den 16. november.

Hos Andres Møller var begejstringen over det nye samarbejde tydelig at spore. Han melder sig selv og partiet klar til at tage et nyt ansvar i byrådet, hvis vælgerne stemmer dem ind.

- Den her aftaler bevidner, at der er ny politisk virkelighed i Odense. Jeg er stolt over, at vi i fællesskab har vist det her politiske håndværk, og at vi har kunne strikke et valgforbund sammen med fem partier, siger Andreas Møller og fortsætter.



- Vi står stærkest nu efter den 16. november med det her valgforbund.



Et spørgsmål om kompromis

De fem partier er gået sammen, fordi de mener, at der trænger til nytækning og modernisering i Odense byråd. Man er dog ikke nødvendigvis enige om alt fortæller Johnny Killerup, der har valgt at stille op under sin egen liste efter, at han måtte ende sin politiske karriere i Venstre.