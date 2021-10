Nyt valgforbund på plads i rød blok

Valgforbundet skal være med til at mindske stemmespild ved valget. Så en stemme på SF vil også være en stemme på De Radikale og Socialdemokratiet - og omvendt.

Det betyder eksempelvis, at hvis et parti ikke får nok stemmer til et mandat, kan stemmerne gå videre og sikre et mandat til et af partierne.

- I denne byrådsperiode har vi tre partier stået bag alle væsentlige beslutninger om Odense. Vi har sammen forsvaret dem og gennemført dem, også når det blev svært, siger Susanne Crawley (R).

For hende er der stadig mange ting, der skal opnås. Blandt andet at flere skal i job, folkeskolen skal have en opgradering og erhvervslivet skal gribe den grønne omstilling.

- Alt det vil vi gerne gøre sammen, og vi har vist, at vi kan det og tør det. Alt det skal Radikale stemmer arbejde for, siger hun.