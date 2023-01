Nytårsnat på skadestuen: - Vi har haft mere travlt end normalt

Køen på skadestuen var lang nytårsnat. Også længere end den plejer at være.

Mens raketterne oplyste nattehimlen, og nogle skålede det nye år velkommen, sad en del andre i venteværelset på Odense Universitetshospitals skadestue.

- Der har været rigtig, rigtig travlt, og der har været rigtig mange patienter på skadestuen. Også flere, end vi plejer at se nytårsaften, fortæller afdelingsleder i traumesektoren på OUH Joakim Jensen.

Patienterne mødte op med både almindelige skader, som Joakim Jensen beskriver det, og skader i forbindelse med fyrværkeri.

- Det er klassiske weekendskader gange to. Det er sår og flænger, brækkede ben, åbne brud og forstuvninger. Og så har der bare været flere af dem, fortæller han.

Torskedumt uden briller

Odense Universitetshospitals Ulykkes Analyse Gruppen er de kommende dage klar med den endelige opgørelse over antallet af fyrværkeriskader. Det er dog Joakim Jensens opfattelse, at den vil vise, at der i år er sket lidt flere af slagsen.