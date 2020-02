Oasis-stjerne kommer til Tinderbox

Med under et halvt år til den fynske festival Tinderbox indtager Tusindårsskoven i Odense, er der tirsdag blevet offentliggjort mere af årets program.

De nye navne på plakaten er blandt andre britpop-ikonet Liam Gallagher, bandet Village People, Michael Kiwanuka, Bring Me the Horizon, Kesi og Snoh Aalegra.

- Vi glæder os over dagens tilføjelser til programmet. Fra sjove og samlende Village People, som uden tvivl vil skabe verdens største fest foran scenen, til det flabede rockikon Liam Gallagher med sin palette af udødelige rockklassikere fra Oasis-tiden til den nye soul-diva Shoh Aalegra, som jeg personligt ser meget frem til at se, lyder det fra festivalchef Brian Nielsen i en pressemeddelelse.

Syng med på Wonderwall

Liam Gallagher er især kendt for Oasis-klassikeren "Wonderwall", som hans bror Noel Gallagher har skrevet. De stod i spidsen for bandet i 1990’erne og indtil til 2009, hvor bandet senest er gået i opløsning.

Debutpladen "Definitely Maybe" og efterfølgeren "(What's the Story) Morning Glory?" er to af 1990'ernes mest succesrige og definerende rockalbum.

Liam Gallagher udgav i 2017 sit første soloalbum med titlen "As You Were". Efterfølgeren "Why Me? Why Not." blev udgivet i efteråret 2019. Begge plader er gået ind som nummer et på den britiske hitliste.

Y.M.C.A.-danserutine

Michael Kiwanuka står bag hits som "Cold Little Heart" og "Home Again" og gæstede senest Fyn, da han spillede på Heartland Festival i 2016.

Og så er der rig mulighed for at få øvet den kendte danserutine til "Y.M.C.A." med Villige People.

- Jeg synes, vi viser, hvad Tinderbox kan med sin musikalske bredde, og glem så ikke Magicbox-programmet, som med de seneste tilføjelser ser ud til at blive noget af det stærkeste, vi har præsenteret til dato, siger festivalchefen i pressemeddelelsen.

Tre navne til Magicbox

Magicbox er Tinderboxs elektroniske scene, og her er der også blevet tilføjet yderligere tre navne: DallasK, den hollandske trance-duo W&W og Regard.

Kunstnere, der er kendt for henholdsvis "In the Name of Love"-remixet, "Bigfoot" og et house-cover af "Ride It".

Tinderbox finder sted i Tusindårsskoven i Odense fra den 25. til 27. juni 2020. Post Malone, Zara Larsson, Lenny Kravitz og Lukas Graham er også allerede annonceret til Tinderbox. I 2019 var der 45.000 betalende gæster på festivalen.