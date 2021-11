OB ærgrer sig over Høgh-forløb: Vil hylde med sang og banner

Tribunesang og banner

Lars Høgh har efter en forværring af sygdommen fået at vide af lægerne, at han kun har måneder - ikke år - tilbage at leve i.

Han tilbragte hele sin karriere i OB, hvor det blev til 817 kampe. Antallet er også baggrunden for et af de tiltag, som den fynske fodboldklub har forberedt til fredagens kamp.

En sang vil begynde på tribunerne, når der er spillet 8 minutter og 17 sekunder af opgøret.

- På banen ligger der et stort banner med Lars Høgh. Det er svært for mig at tale om det, for han har betydet så meget i mit liv også, så det er med følelserne uden for tøjet, at vi gør alt det her, siger Jack Jørgensen.

62-årige Høgh deltog tirsdag i en bogreception i København. Her kiggede landstræner Kasper Hjulmand og landsholdslegenden Peter Schmeichel blandt andre forbi.