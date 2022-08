OB-anfører er lykkelig efter sejr - men parkerer top-6

OB-anfører Jeppe Tverskov er glad og lettet, efter at den fynske superligaklub mandag aften snuppede sæsonens første sejr i Superligaen, da det lykkedes at slå oprykkeren AC Horsens med 1-0.

Med sejren rykker OB væk fra sidstepladsen, men er stadig under nedrykningsstregen. Selv om sæsonen er ung, er målsætningen om en plads i top-6 dog sparket til hjørne efter en pointfattig sæsonstart.

- At vinde er en følelse, jeg næsten havde glemt. Sejren smager lidt bedre, når det er så lang tid siden. Lige nu er vi alle glade, og det synes jeg også, at vi skal være, siger Tverskov, før han vender blikket mod målsætningen:

- For at være ærlig, så er ambitionen om top-6 lagt på hylden, fordi vi har fået så dårlig en start. Men vi ved, at det kan lade sig gøre, siger Tverskov.

Tænker ikke på mesterskabsspil

Cheftræner Andreas Alm bakker sin anfører op. Han tænker heller ikke på at ende i mesterskabsslutspillet, men understreger, at det stadig er klubbens mål.



- I den situation, vi er i, så tænker vi ikke på top-6.

- Top-6 er stadig vores ambition. Det vil det være indtil 2026. Målsætningen ændres ikke de næste fire år, siger Alm.

På trods af den forløsende sejr foran hjemmepublikummet mener Andreas Alm ikke, at der er tale om et decideret vendepunkt. Det fandt sted på træningsbanen i sidste uge, mener svenskeren.

- Jeg sagde til spillerne før kampen, at vi allerede har haft vendepunktet. Mange tror, at det isolerede resultat er vendepunktet, men det er det ikke. Det er det hårde arbejde, der er vendepunktet.

- Når man i lang tid kan være mentalt stærke, så er det vendepunktet, siger Alm.

Livebloggen fra kampen mod Horsens vidner om den store spænding i kampens tætte afslutning.

OB spiller næste kamp på søndag, hvor modstanderen er formstærke Silkeborg på udebane.