OB-assistent med vild fortid: - Vi var aggressive, irriterende og provokerende

Ny rolle i OB

Mads Lyng kom til OB som assistenttræner i januar 2024, og han var således en del af forårets nedrykning, men han er fortsat i klubben efter sommerens oprydning og ser nu fremad.

- Jeg kom til OB, da vi havde et svært udgangspunkt, og vi skulle kæmpe hårdt. Nu er vi startet fra scratch i Nordicbet Ligaen, og vi har taget nogle læringer med fra foråret og dannet nogle relationer. Vi dyrker sammenholdet, og selvom det lyder som en floskel, har det været en kæmpe styrke, der har givet resultater, siger Mads Lyng.

Da han blev ansat i OB, var det med et primært ansvar for dødbolde og for at komme med et energisk udtryk, men efter sommerferien er hans rolle blevet justeret. Trænerteamet er blevet mindre efter afskeden med blandt andre Frank Hjortebjerg, og derfor har Mads Lyng fået et større ansvar.

Det handler både om strukturering og planlægning af træningsugen, mens han stadig tager sig af de offensive dødbolde, mens de defensive er blevet målmandstræner Lars Bjerrings opgave.

- Vi er rykket tættere sammen i bussen. Der er færre spillere og færre i staben, hvor vi har fået nogle andre roller. Målmandstræner Lars Bjerring tager defensive dødbolde, og jeg tager de offensive, og så er jeg trådt mere ind i en coaching-rolle, hvor jeg er tættere på holdet. Den rolle er jeg meget glad for, og det er fedt at arbejde sammen med Søren Krogh, siger Mads Lyng.

Kontraktudløb til juni

Selvom han kun har været i OB i ni måneders tid, kan han være i gang med sin sidste sæson i klubben. Hans kontrakt med OB udløber i sommeren 2025, men han er positiv over for en mulig forlængelse.

- Jeg er sindssygt glad for at være i OB, hvor jeg arbejder sammen med gode mennesker. Jeg ser et kæmpe potentiale i klubben, og jeg håber, at vi kommer tilbage i Superligaen til sommer. Jeg skal snakke med klubben om, hvad der skal ske, og det gør man vel typisk, når man nærmer sig julepausen, siger han.

- Jeg er positiv overfor OB, for jeg er glad for at være her, så vi må se, hvad der sker, tilføjer Mads Lyng forud for gensynet med den gamle hjemmebane i Horsens.

Kampen mellem OB og AC Horsens spilles lørdag kl 17.00 på Nordstern Arena i Horsens.