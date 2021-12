OB bejler til Eriksen: Vi kan strække os et stykke

Christian Eriksens fremtid som fodboldspiller er fortsat uvis, men superligaklubben OB bejler nu helt åbent til den kreative midtbanespiller.

Over for B.T. slår direktøren i selskabet bag OB, Odense Sport & Event, fast, at dørene står åben for den tidligere ungdomsspiller i klubben.

- Selvfølgelig er der plads til Christian i OB, hvis han beslutter sig for at spille fodbold igen, siger Enrico Augustinus til B.T.