OB bekræfter: Søren Krogh fortsætter som cheftræner

Odense Boldklub oplyser lørdag, at Søren Krogh, der har været midlertidig cheftræner siden 2. november, er klubbens cheftræner - i første omgang frem til sommeren 2026.

- Målet har været at finde den kandidat, der på kort sigt kan sikre OB en plads i 3F Superligaen i den kommende sæson, og som på længere sigt kan indgå i arbejdet med at opbygge den trænings- og konkurrencekultur, som klubben ønsker at udstråle, siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB.

Han fortæller videre, at han i samarbejde med Søren Krogh nu er i gang med at kigge på mulige justeringer i trænerstaben og spillertruppen. Den nye cheftræner har haft to år som assistenttræner i OB, inden han blev forfremmet som midlertidig cheftræner oven på fyringen af Andreas Alm. Den tjans får han nu lov at fortsætte i, og det er med et klart mål for resten af sæsonen:

- Nu handler det om, at vi skal brage igennem til foråret, så vi sikrer os overlevelse, men sideløbende med det skal vi også udvikle os selv og vores spillestil, så vi stille og roligt kan bygge klubben og vores identitet op, siger Søren Krogh.