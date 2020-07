OB belønner angrebstalent med ny kontrakt

Den talentfulde angriber Max Fenger skal også i de kommende sæsoner jagte mål i superligaklubben OB.

Den fynske klub er blevet enig med den 18-årige forward om en kontraktforlængelse, så aftalen nu løber frem til sommeren 2022. Dermed er der lagt et år ovenpå den hidtidige kontrakt.

- Jeg har altid følt mig godt tilpas i Ådalen, og jeg har haft et brændende ønske om at blive lidt længere end til næste sommer, så det var virkelig en fornøjelse at skrive under på en ny aftale, siger Fenger til klubbens hjemmeside.

Det er blot to måneder siden, Max Fenger sidst skrev under på en kontrakt med klubben.

Dengang fik han en etårig kontrakt, men hans præstationer i Superligaen har altså fået OB til at lægge yderligere et år på aftalen.

Fenger debuterede i den bedste række 1. juni og har siden scoret tre mål i otte kampe.

- Det er et af vores store mål at uddanne spillere på vores akademi til enten salg eller førsteholdsfodbold, og Max er et strålende eksempel på det store stykke arbejde, der er lavet på vores akademi, og hvor langt man kan komme, når man spiller for denne klub, siger OB's sportschef, Michael Hemmingsen.

