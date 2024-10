OB-boss er bekymret over udviklingen: - Vi skal undersøge vores trup

I de seneste par kampe har OB manglet både topscorer Luca Kjerrumgaard og Markus Jensen, der har lavet mange måloplæg i sæsonen.

Er perioden her et tegn på, at I har en for smal trup?

- På nogle positioner er der selvfølgelig færre at tage ind. Vi havde nemmere kunne klare en skade i midterforsvaret end midter-angriberen. Men jeg må stå fast på, at ud over, at vi gerne vil sikre kursen mod Superligaen, skal vi også undersøge vores trup. Og hvis ikke vi giver de unge spillere - som mange iagttagere gerne vil se - nogle minutter på banen, har vi misset en gylden mulighed. Det holder vi stadig fast i. Og så ved vi jo godt, at en smallere trup også er mere sårbar. Det går vi ind i med åbne øjne for at kunne bruge de åbne øjne til at se vores unge spillere.

Men vurderer du ikke, at der er behov for forstærkninger af truppen allerede i vinterpausen, hvis I skal være klar til Superligaen?



- Det er klart, at jo stærkere vi er på et tidligt tidspunkt, jo mindre omskiftninger skal der være, hvis vi skal et niveau op. Det er jo før vi får forstærkninger ind, jo mere sandsynligt er det, at de spiller i stedet for vores unge. Så det er jo hele tiden en total balancegang. Vi skal have tjekket vores egne unge spillere, og vi skal være forberedt på den risiko, der er for, at vi rykker op.