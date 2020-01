OB-chef efter ballade: - Vi skal se på, om Brøndby skal med fremadrettet

I forbindelse med indendørsturneringen KMD Cup i Arena Fyn fredag aften opstod der ballade blandt brøndbyfans, og det resulterede i en lang række sager om vold mod tjenestemand i funktion. Tre politifolk måtte en tur på skadestuen som følge af urolighederne.

Det er fodboldklubben OB, der har arrangeret og er ansvarlig for sikkerheden ved turneringen.

- Der var fuldstændig styr på sikkerheden. Jeg har ikke en finger at sætte på noget som helst. Det var en fremragende indsats, siger kommerciel chef i OB Jack Jørgensen til TV 2/Fyn.

Skal Brøndby med næste år?

Han vil dog alligevel i klubbens evaluering af indendørsturneringen se på, om der er noget, som skal ændres til næste års turnering.

- Vi skal finde ud af, om Brøndby skal være en del af det her fremadrettet, siger Jack Jørgensen.

Også sidste år var der ballade blandt brøndbyfans til selvsamme turnering. 18 personer blev efterlyst i forbindelse med balladen ved KMD Cup, der i 2019 blev afviklet i Ceres Arena i Aarhus.

Vil det kunne lade sig gøre uden Brøndby?

- Det skal vi finde ud af, hvordan vi gør. Nu har vi et år til næste år i Aalborg, og vi evaluerer på, hvordan fremtidens KMD Cup skal se ud, siger Jack Jørgensen.

- Disse episoder gør, at der er noget, vi skal have talt om, forklarer han.

Har I gjort nok for at undgå, at det her kunne ske?

- Ja, det synes jeg bestemt, vi har. Vi har forberedt os helt vildt meget i et rigtig godt samarbejde med Fyns Politi og de andre klubbers sikkerhedschefer.

Drengekamp udsat

Urolighederne i hallen opstod i forlængelse af, at Brøndby var røget ud af turneringen efter en kamp mod OB. Finalen i U14-drengerækken mellem OB og Brøndby blev udsat på grund af balladen i hallen.

00:40 En del brøndbyfans var stærkt utilfredse med, at københavnerholdet ikke var en del af finalen. AaB besejrede efterfølgende OB med 6-3 i finalen. Video: TV 2/Fyn Luk video

Foruden de to finalister - OB og AaB - deltog AGF, Brøndby og et sammensat hold af fynske klubber ved navn Øens Hold i stævnet. Flere spillere, der til daglig spiller i Superligaen, deltog i turneringen.

Ifølge Fyns Politi har der i alt været syv sager om vold mod tjenestemand i funktion som følge af, at brøndbyfans skubbede sikkerhedshegnene frem mod sikkerhedsvagterne i Arena Fyn i Odense. Tre mænd blev anholdt i forbindelse med balladen.

KMD Cup afvikles i 2021 i Aalborg. Her er det de nykårne mestre fra Aab, der arrangerer turneringen og står for sikkerheden.