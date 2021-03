OB-chef efter fyring: - Det er på ingen måde rart

Mandag havde Micheal Hemmingsen sit første træningspas som midlertidig træner i Ådalen.

Vi skal tænke fremad. Vi skal tage hul på kampen mod Aalborg og sørge for, at vi har fokus på de ting, der kan hjælpe os. Michael Hemmingsen, midlertidig cheftræner i OB

En rolle, som sportschefen har taget på egne skuldre i resten af sæsonen efter meldingen om tidligere cheftræner, Jakob Michelsens, exit i klubben.

- Vi er nået dertil i turneringen, hvor vi ikke kan nå mesterskabsturneringen i top seks. Der har manglet kontinuitet i forhold til vores resultater, og det er på den baggrund, at vi har truffet beslutningen om Jakob Michelsens fyring, siger Michael Hemmingsen.

Læs også OB fyrer cheftræneren med øjeblikkelig virkning

Hvad er det, der er gået galt?

- Vi når ikke vores målsætning i år. Vi har alle været en del af det. Vi har ikke formået at få de resultater, vi gerne vil have, siger han.

Søndagens nederlag

Fyringen af Jakob Michelsen sker på bagkant af søndagens 3-0 nederlag til Brøndby IF.

Afskeden var derfor uundgåelig. Det mener Enrico Augustinus, der er direktør i selskabet bag fodboldklubben, Odense Sport & Event.

- Med det resultat vi desværre fik mod Brøndby i går, kan vi ikke længere nå vores sportslige ambitioner om top seks. Det er vi er nødt til at tage konsekvensen af. Det er det ubarmhjertige i en performancekultur som sporten er, siger Enrico Augustinus, og fortsætter:

- Nu kan vi blive en del af et meget alvorligt nedrykningsspil, og der har vi vurderet, at nye kræfter skal til.

Der er nu indgået en aftale med rekrutteringsfirmaet One Nexus med tidligere AaB-sportsdirektør Allan Gaarde i spidsen. De skal hjælpe klubben med at finde den rigtige trænerprofil.

Svært farvel

Fyringen var dog langt fra et nemt valg for OB's sportschef.

- Vi har sagt farvel til Jakob Michelsen, og det er på ingen måde er rart. Men det er også en del af fodbolden. Jeg har selv prøvet det, så jeg ved godt, at det ikke er en af de dage, man ser frem til, siger Michael Hemmingsen.

Læs også Tidligere FCK-profil er 'meget varmt emne' som ny OB-træner

Også i spillertruppen er de mærkede af mandagens udmelding.

- Det er altid sørgeligt når en træner stopper, fortæller OB spiller Janus Drachmann og fortsætter:

- Omvendt er det også det rigtige tidspunkt at få en ny ind, der kan ruske op i tingene. En ny træner kan give fornyet energi. Der kommer nye øjne, også selvom det jo er øjne, der allerede er her, så er det nye øjne i forhold til konkurrencen. Det kan være rigtig sundt, og det, håber jeg, vil komme til udtryk.

Tid til at tænke fremad

På den korte bane skal vi gerne allerede se en trodsreaktion i Aalborg på søndag, så vi kan sætte tre point ind på kontoen Enrico Augustinus, direktør i Sport & Event

Nu hviler ansvaret på Michael Hemmingsens skuldre. Men heldigvis er der hjælp at hente.

- Jeg synes, at det er et stort ansvar. Det er de beslutninger jeg træffer, der kommer til at gøre udslaget. Jeg er glad for, at Tonny Hermansen og trænerteamet er med i processen, hvor vi i fællesskab skal opnå bedre resultater, lyder det fra Michael Hemmingsen.

Læs også Taber med tre mål: OB hænger i tynd tråd efter nederlag til Brøndby

Holdet er ikke slået ud af søndagens nederlag, men ser med optimisme frem mod næste kamp.

- Vi skal tænke fremad. Vi skal tage hul på kampen mod Aalborg og sørge for, at vi har fokus på de ting, der kan hjælpe os. Det vil den kommende tid også bære præg af, siger Michael Hemmingsen.

I Odense Boldklubs officielle fanklub er der også håb for den kommende tid.

- Jeg håber, at jeg kommer til at se et hold med ro i maven. Om vi taber, spiller uafgjort eller vinder er ikke så vigtigt. Hvis jeg kan se et hold, der har ro i maven og mod på at spille fodbold, så vil jeg være rigtig glad, siger Diana Jensen, der er formand i De Stribede.

Fremtidens OB

Fremadrettet er klubbens fokus på at finde en ny cheftræner til den kommende sæson.

Læs også OB hyrer Allan Gaarde til at finde ny cheftræner

Indtil da skal der reddes, hvad der reddes kan.

- På den korte bane skal vi gerne allerede se en trodsreaktion i Aalborg på søndag, så vi kan sætte tre point ind på kontoen. Så skal vi også gerne i løbet af de næste ti kampe sikre, at vi får en syvende plads. Potentielt kan vi jo stadigvæk den vej rundt spille os i Europa, siger Enrico Augustinus.

Og spørger man OB-spiller Janus Drachmann og midlertidig cheftræner Michael Hemmingsen om de tror på søndagens kamp, lyder der et enstemmigt ja.