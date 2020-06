OB-chef før tilskuer-tom AGF-kamp: - Vi skal ikke brokke os

Film skal ses i biografen, og fodbold skal opleves på stadion.

Det er bare ikke muligt for tilskuerne at være fysisk tilstede, når OB mandag aften på udebane spiller mod AGF, og dermed igen tager hul på superliga-kampene .

- Vi glæder os enormt meget til at spille superliga igen efter en længere pause, siger cheftræner Jakob Michelsen til ob.dk.

Læs også Følg corona-situationen: Lille stigning antallet af indlagte

OB-truppen har efter otte ugers hjemsendelse på grund af coronapandemien haft tre uger til at forberede et comeback i superligaen.

Truppen har været på træningslejr i Nyborg og spillet til træningskampe.

Den 22. maj blev det til 2-2 ude mod FC København, og 26. maj mødte OB hjemme AaB og måtte indkassere et nederlag på 3-4.

Følg kampen her Du kan følge kampen med liveopdateringer her på TV 2/Fyn fra klokken 20.00. Kampen vises desuden på 3+/Viaplay og kan høres på radioens P3. Se mere

Med Jakob Michelsens ord er truppen "så klar, som den kan blive".

- Det er klart, at det er ikke optimalt for nogen klubber at have så kort en opstart, men som jeg har sagt mange gange før, så i en verden med konkurser, dødsfald og pandemi, skal vi ikke brokke os over kun at få lov at spille to træningskampe og haft tre ugers træning, efter vi har været hjemsendt i otte uger, siger Jakob Michelsen til Ob.dk.

Ifølge forsvarskæmpen Oliver Lund har Jakob Michelsen ikke taget det let i forberedelsesfasen.

- Træningslejren har været hård og krævende, og vi har presset os selv, siger han til ob.dk og glæder sig over at være tilbage på grønsværen:

- Jeg er så glad for at være tilbage og kunne bidrage, og jeg glæder mig sindssygt til at spille fodbold igen.

I Aarhus møder OB et AGF-mandskab som i tabellen er 11 point bedre, og som vil spille for, at slutte i top 6.

OB ligger på en niendeplads og må kigge langt efter slutspilskampene.

- Vi skal kravle så langt op i tabellen som muligt, inden grundspillet er slut, og det går vi selvfølgelig benhårdt efter, siger Oliver Lund og vurderer, at kampen vil være præget af mange dueller:

- Dem skal vi være mænd nok til at gå ud og tage. Det bliver selvfølgelig i en special atmosfære uden tilskuere, men vi håber, at vi kan give dem hjemme i stuerne noget seværdigt fodbold med power og energi.

Læs også Miljøzone: Ældre dieselbiler skal blive væk fra bymidten

Dagens trup

Kampen sparkes i gang på legendariske Ceres Park klokken 20.00, og Jakob Michelsen har udtaget følgende trup:

27. Oliver Christensen

30. Sayouba Mandé

2. Oliver Lund

4. Ryan Johnson Laursen

5. Kasper Larsen

7. Issam Jebali

9. Mart Lieder

10. Sander Svendsen

14. Jens Jakob Thomasen

15. Max Fenger

19. Aron Elís Thrándarson

20. Jacob Barrett

21. Tarik Ibrahimagic

22. Daniel Obbekjær

23. Troels Kløve

24. Marco Lund

25. Moses Opondo

29. Mads Frøkjær

41. Jakob Breum

Læs også Fynske Niels demonstrerede i Minneapolis: Folk har fået nok