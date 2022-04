OB-cheftræner om sen udligning: Betyder utrolig meget

Svenskeren mener, at uafgjort var et retvisende resultat i forhold til kampens begivenheder, og han erklærer sig desuden tilfreds med sit holds kynisme.

OB-målscorer Max Fenger efterlyser modsat sin cheftræner større skarphed.

- Vi bør være mere kyniske, men det formåede vi ikke. Det er noget, som vi skal arbejde med på træningsbanen, for det kan være med til at tippe sejren vores vej, siger Max Fenger.

Angriberen mener dog også, at det var vigtigt, at holdet fik vendt nederlaget til et enkelt point.

- At få point med herfra var meget vigtigt. Det var stadig en tung følelse at gå fra banen med et enkelt point, men det ene point betød trods alt, at vi ikke åbnede alt for meget op for tabellen, siger Max Fenger.

I Sønderjyske-lejren var det derimod en skuffet Henrik Hansen, der ikke fik lov at se sit mandskab indløse en god præstation til sejr.

- Præstationen var god, men slutresultatet er ikke nok, desværre.

- Sejrene kommer, hvis vi bliver ved med at kæmpe. De præstationer, som vi leverer, har ofte været til mere. På et tidspunkt vil marginalerne komme til at gå vores vej, siger cheftræneren.

OB har 25 point på nedrykningsspillets tredjeplads. Det er otte mere end Vejle, der ligger lige under stregen og har sin kamp mod Viborg mandag i baghånden.

Sønderjyske er nummer seks og sidst med sine 14 point.

Næste opgave for OB er hjemme mod Vejle, mens Sønderjyske i næste spillerunde gæster Farum og FC Nordsjælland.