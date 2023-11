OB-direktør fyret efter undersøgelse af kontroversiel mail

OB har netop meldt ud, at man per dags dato har stoppe arbejdet med Steffen Nielsen. Klubben har ingen yderligere kommentarer, står der i meddelelsen.

Steffen Nielsen var assisterende fodbolddirektør i klubben, men blev for et par uger siden suspenderet efter en kontroversiel mail var blevet sendt ud.

Bold.dk har tidligere skrevet, at under suspenderingen var undersøgelser i gang af en række interne forhold. Suspenderingen bunder i informationer leveret i en mail, der er sendt til flere danske medier - herunder TV 2 Fyn - og som beskriver en række kontroversielle ting, Steffen Nielsen beskyldes for at have været involveret i i sin tid i OB.



Steffen Nielsen har haft flere roller i OB igennem sine 19 år i klubben. Blandt andet som Team Manager hvor han har været helt tæt på Superligaholdet.