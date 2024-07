OB-ekspert: Uslebne diamanter kan være holdets redning

- Det kan blive et rigtig fedt hold at se.

Sådan lyder et lille håb fra TV 2 Fyns OB-reporter Martin Davidsen i en analyse af OB's fremtid.

Klubben har nemlig ét es i ærmet, når den skal kæmpe sig tilbage i superligaen. Men det - eller nok nærmere de - er stadig uslebne.

- Hvis de kan forløses, så kan det blive et rigtig fedt hold at se, fordi det er de her unge fynboer, som vi alle gerne vil se lykkedes.

Det er de mange unge fodboldtalenter fra akademirækkerne, som Martin Davidsens snakker om, og som han mener kan få en nøglerolle i OB's genrejsning.

Hvem de mange unge talenter er, og hele årsagen til at holdet er endt i førstedivision, kan du høre mere om i videoen herover.