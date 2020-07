OB er klar til kamp om europæisk deltagelse efter 1-1

OB er klar til en direkte kamp om Europa League-deltagelse i næste sæson efter 1-1 på udebane mod AC Horsens i Superligaen.

Det samlede resultat i playoffkampen om syvendepladsen ender 4-2 til fynboerne, der vandt 3-1 i torsdagens første opgør i Odense.

I en første halvleg, hvor der mest fokus på tidsudtræk og et par slemme tacklinger, kom OB så småt bedre med i kampen efter en fin start af Horsens.

Men det var først til sidst, at målchancerne faldt.

Således havde Mikkel Hyllegaard en god mulighed for at score mod slutningen af første halvleg, men målmand Matej Delac reddede for Horsens.

Også Mads Frøkjær sendte et par forsøg afsted mod Horsens-målet.

Flere store chancer til hjemmeholdet

I begyndelsen af anden halvleg fik hjemmeholdet sin hidtil bedste chance, da Louka Prip opsnappede bolden efter en fejl af Oliver Lund, men afslutningen fra Horsens-spilleren blev snuppet af OB-keeper Oliver Christensen.

Senere blev det fulgt op af en stor hovedstødschance til Michael Lumb, men forsøget gik akkurat forbi den ene stolpe.

Horsens fik udbytte af et øget pres efter en times spil, da Malte Kiilerich nåede højest på et indlæg og headede bolden i mål. Samtidig flækkede forsvarsspilleren det ene øjenbryn.

Ung fynbo sikrede avancement

Hjemmeholdet havde fået teten i opgøret, men med 12 minutter tilbage på stadionuret dukkede Mikkel Hyllegaard op og scorede for anden kamp i træk for OB.

Spændingen var med det udlignende mål næsten væk, og OB kunne til sidst køre en ganske sikker samlet sejr hjem.

OB skal nu møde nummer tre fra mesterskabsslutspillet i en afgørende kamp om en plads i Europa League-kvalifikationen. I blot én kamp skal OB på udebane møde enten AGF eller FC København. Det afgøres senere søndag.