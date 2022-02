OB er langt fra top-6-mål: - Det er nærmest slut nu

Odense-klubben har ni point op til pladserne i den øverste halvdel af tabellen efter 18 runder, da Randers FC og Silkeborg IF har 28 point hver, mens OB har 19 med fire runder tilbage af grundspillet.

Den afstand betyder, at OB-forsvarer Jeppe Tverskov så godt som udelukker en top-6-placering.

- Det er nærmest slut nu, siger han og tilføjer, at han og holdkammeraterne dog stadig vil jagte muligheden, mens det er matematisk muligt.

- Vi bliver jo nok nødt til at sige, at det ikke er slut, og vi skal selvfølgelig nok jagte de point, der er. Men det er klart, at det ser svært ud, når Silkeborg vandt i denne runde.

- Der er ni point op, og Silkeborg har en bedre målscore. Men vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan for at nå det.