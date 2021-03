OB er pludselig havnet i top-seks

OB har en erklæret målsætning om at ende blandt de seks bedste hold i Superligaen. Og efter en skidt efterårssæson, hvor fynboerne gik til vinterpause på en niendeplads, er jagten på top-seks sat ind i forårssæsonen.

Efter en forfærdelig start med nederlag til bundproppen er det dog gået fremad. Og pludselig ligger de stribede nummer seks i tabellen og er blevet en del af de eftertragtede pladser.

Søndag gjorde fynboerne selv det hårde arbejde og snuppede en vigtig sejr på 2-1 over Randers FC på hjemmebane. Målene blev scoret af Emmanuel Sabbi og Mark Lieder.

Mandag tog bundholdet Lyngby så en overraskende sejr på udebane mod SønderjyskE, og det betyder, at OB netop har overhalet SønderjyskE i tabellen og indtager en plads som nummer seks, mens sønderjyderne ligger nummer syv. Begge klubber har 24 point efter 18 kampe.

Og netop de to klubber møder hinanden allerede torsdag den 4. marts, når fynboernes kamp for en placering i øverste halvdel af Superligaen fortsætter. Her skal OB til SønderjyskE og kan med en sejr lægge tre points afstand til en af de mange udfordrerer.

Efter 22 runder af Superligaen bliver den opdelt i to. De seks bedst placerede hold skal spille mod hinanden i mesterskabsspillet, mens de seks dårligste skal kæmpe om at undgå nedrykning.

