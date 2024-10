OB er stadig langt fra Superligaen: - Vi har otte måneder til at blive gode nok

- Jeg ved godt, at resultaterne har det med at smøre maskineriet med olie, og det har de også gjort her. Men det har virkelig været en hård og stærk indsats af mange involverede i OB, og derfor er jeg meget begejstret over, at vi har så mange point, tilføjer sportsdirektøren, der er bevidst om, at der er plads til forbedring.

- Nogen vil sige, at spillet skal blive bedre, og det skal det vel for alle. Der er nok kun 10 hold i Europa, der spiller godt i alle 90 minutter, og vi er ikke iblandt dem, men meget er lykkedes for os, og der er stadig kun gået fire måneder siden nedrykningen. Nu har vi otte måneder til at blive gode nok til Superligaen, siger Troels Bech.

OB halter efter konkurrenter

Selvom oprykningen endnu ikke er i hus, er OB nødt til at forholde sig til en fremtid, hvor man igen er en del af Superligaen. For hvis OB rykker op til sommer, venter der en langt hårdere konkurrence i landets bedste række, og derfor skal OB blive bedre både på og uden for banen.

En ting er spillertrup og spillerbudget; noget andet er faciliteter som træningsanlæg og organisation, hvor OB halter efter konkurrenterne i Superligaen.

- Vi er midt i en tid, hvor næsten alle 12 Superliga-klubber investerer massivt. Vi har i mange år sammenlignet os med AGF, men siden corona-årene har de næsten fordoblet antallet af ansætte og deres omsætning. Der har vi ikke kunne følge med. Nu ser vi Viborg bygge nyt træningsanlæg, og Brøndby har på to år løftet sit transferbudget fra 67 millioner til 150 millioner, siger Troels Bech, der dog peger på, at OB inden for de senere år har investeret i ny bane og nyt omklædningsrum på stadion samt et nyt klubhus i Ådalen.

- Der er også tanker om at gøre noget for den ene af vores kunstgræsbaner. Sådan vil vi fortsat investere, men ikke i samme imponerende skala, som vi har set hos nogle af de andre Superliga-klubber, siger sportsdirektøren.