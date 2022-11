OB får stærk 12.-mand mod Brøndby: - Fantastisk, siger anfører Tverskov

I søndagens hjemmekamp mod Brøndby kan man virkelig tale om, at OB stiller med en 12. mand på banen.

Brøndbys tilhængere er på grund af ballade nemlig dømt ude af DBU, og de har derfor ikke adgang til Odense Stadion.

Det har OB's fans til gengæld. Og de kvitterer med at fylde lægterne, så kampen allerede er tæt på udsolgt. Og det ser OB-anfører Jeppe Tverskov som en klar fordel.

- Men det er op til os at få fansene ekstra i gang, så det bliver en fordel for os, siger den alsidige spiller og tilføjer, at opbakningen fra publikum er blevet forstærket af de gode resultater.

- Der har været utrolig stor opbakning på trods af resultaterne de første par kampe. Det er fantastisk, siger han.

Alm: Er et godt sted

Inden bolden begynder at rulle klokken 18.00 på søndag, kan cheftræner Andreas Alm konstatere, at striben af pointgivende kampe har styrket selvtilliden.

- Jeg synes også, at vi har fået en bredde i gruppen, som er god. Vi har fået flere værktøjer at arbejde med i kampene, siger Alm og tilføjer:



- Jeg synes, vi er et godt sted, men taber vi to kampe, er vi måske nummer ti, når vi går til pause.

Han peger dermed på, at søndagens kamp mod Brøndby og udekampen mod AC Horsens den 13. november er de sidste i 2022.

Herefter går der nemlig først VM i Qatar og derefter julepause i den danske superliga.

Men Andreas Alm havde en - umiddelbart ret fornuftigt - plan efter fredagens træning i Ådalen.

- Jeg ved godt, at som træner så har du et ansvar for, at du vinder kampen. Men planen er, at vi skal spille godt, og planen er, at vi skal have tre point, fastslår den svenske træner.

OB er få point foran

OB har ikke tabt siden nederlaget til Viborg den 4. september, og "striwerne" har umiddelbart realistiske muligheder for at fortsætte stimen i efterårets to sidste spillerunder.

Når OB tager imod Brøndby, er fynboerne noteret for en aktuel fjerdeplads, og står umiddelbart stærkere end gæster fra Vestegnen.

De løber ud fra omklædningsrummet på Odense Station med en niendeplads.

Men selvom der er fem placeringer mellem de to mandskaber, er det kun to point der skiller dem. Til gengæld er OB'erne lige nu Superligaens mest formstærke hold.

Det må anses som en bemærkelsesværdig præstation. Blandt andet fordi de 11 OB'ere, som startede inde i 3-1-sejren over Lyngby den 21. oktober, ifølge OB's bestyrelsesformand Niels Thorborg var et af de yngste nogensinde i OB's superligahistorie.