OB-fan efter Lyngby-sejr: Man skal lige hjem og sunde sig

Søndag tog OB sæsonens første og eneste hjemmebanesejr, da de slog Randers FC med 2-0. Sejren betød, at øens hold midlertidigt kravlede forbi Lyngby Boldklub i tabellen og dermed over nedrykningsstregen.

Mandag tog Lyngby så imod Viborg, hvor en Viborg-sejr ville hjælpe gevaldigt på OBs chancer for overlevelse. Og den kamp var flere fynske fans mødt op for at se på sportsbaren Kick Off i Odense.

Håbet var der, men realiteten blev en anden, da de kongeblå fra Lyngby tog alle tre point - og dermed er OB ekstremt tæt på at rykke ud af Superligaen for første gang siden 1998.