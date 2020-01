OB-fans dømt for voldeligt angreb på AGF-tilhængere

Fredag eftermiddag er 19 ud af tiltalte 20 OB-tilhængere ved Retten i Odense dømt skyldige i at have angrebet AGF-tilhængere i forbindelse med en kamp mellem de to fodboldklubber. Angrebet fandt sted på Nørregade i Odense 13. maj 2018.

Læs også OB-fans nægter sig skyldige i planlagt slagsmål mod AGF-fans

Det skriver Fyens Stiftstidende.

I retten har de dømte forklaret, at de mødtes på værtshuset Baren på Thomas B. Thriges Gade. Herfra gik de sammen mod James Dean.

På vej til James Dean ville de gå forbi Nørregade, hvor en stor gruppering af AGF-fans var samlet ved Sir Club. Her blev de tiltalte OB-tilhængere anholdt af politiet, efter uroligheder brød ud.

Idømt betinget fængsel

Ifølge anklageskriftet var flere af OB-tilhængerne maskerede og bevæbnede med flasker, mens det i retten kom frem, at der blev kastet mindst et kanonslag i Nørregade.

De 19 fodboldfans er kendt skyldige i agressiv adfærd og angreb på modstanderholdets fans, og det har resulteret i 30 dages betinget fængsel. Dermed ryger de dømte fans kun i fængsel, hvis de begår lignende kriminalitet inden for det kommende år.

Den 20. person blev frikendt, da han ikke blev anholdt i forbindelse med hændelsen, og derfor fandt retten ikke bevis nok til at dømme ham for at have deltaget i slagsmålet.

Ifølge Fyens Stiftstidende valgte alle at tage betænkningstid med hensyn til, om de vil modtage straffen eller anke til Østre Landsret.

Læs også Retssag mod 22 OB-fans efter AGF-kamp