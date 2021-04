OB-fans tilbage på tribunen: - Jeg håber, det kommer til at påvirke OB’s spil positivt

Og det vækker stor jubel i OB-lejren.

- Vi er jo fantastisk glade for den melding, der kommer ovenpå nattens forhandlinger. Nu kan vi blive genforenet med vores fans. Det betyder alt for os, siger Jack Jørgensen, Commercial Manager i OB.

- Fodbold er jo fællesskab. Fællesskabet skaber den energi og stemning, der er om en fodboldkamp. Det har i den grad manglet. Den får vi tilbage nu.

Loft på antal tilskuere

Bag aftalen om den nye genåbningsfase står alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige.



Ifølge aftaleteksten må der højst være 500 siddende tilskuere på sektioner, der er "klart adskilte". Desuden skal der være én meters afstand mellem tilskuerne, og der vil være krav om at vise coronapas og registrere sig med henblik på smitteopsporing.

- Vi kunne godt have tænkt os, det var sket før, men vi har samtidig også respekt for pandemien. Nu kan det ikke hjælpe at kigge bagud. Vi er bare glade for, at politikerne tager os alvorligt. Vi håber på, at vi fra den nye sæson kan få en fuld genåbning af stadion, siger Jack Jørgensen.