OB-fiasko hyldes i Bulgarien

Hvis ikke OB var rykket ned i sommer, så er det ikke sikkert, at klubbens tidligere målmand Hans Christian Bernat havde fået løbepas. Sådan lyder vurderingen fra fynboens cheftræner i den bulgarske klub Botev Plovdiv.

I et interview med Tipsbladet.dk fortæller Dusan Kerkez, der er cheftræner for Hans Christian Bernat i Botev Plovdiv, at målmanden toppede deres ønskeliste. Og da muligheden bød sig, slog den bulgarske klub til.

- Jeg ved ikke, hvad der gik galt for OB, men det var i hvert fald vores held, for det var helt sikkert medvirkende til, at vi kunne indgå aftalen.