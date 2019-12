OB fik en drømmestart, men FC København slukkede for håbet

FC København mindskede mandag afstanden op til mesterskabsrivalerne FC Midtjylland til fire point, da FCK hjemme slog OB med 2-1 i 3F Superligaen.

Det lignede ellers meget længe et pointtab til FCK, men den indskiftede angriber Pieros Sotiriou fik med to mål i slutfasen vendt kampen på hovedet.

Cyprioten kopierede dermed sin bedrift fra 2-1-sejren over Hobro i slutningen af november, hvor han også blev indskiftet og scorede to mål i slutfasen.

FCK har dermed snor i FCM, der søndag tabte 1-3 til AGF, inden den halvanden måned lange vinterpause, som nu er skudt i gang.

OB fik ellers en drømmestart på mandagens opgør, da holdet efter bare syv minutter kom foran.

Venstrekanten Mathias Greve pillede på kanten af FCK-feltet bolden fra en driblende Viktor Fischer og stak den frem til højrekanten Anders K. Jacobsen, der kvitterede ved at bringe gæsterne foran med 1-0.

FCK-spillet var i perioder præget af tekniske fejl, og OB havde en stor mulighed for at bringe sig foran 2-0 efter et boldtab og efterfølgende mangelfuldt forsvarsspil af hjemmeholdet, men gæsterne udnyttede ikke den store mulighed.

FCK satte sig dog generelt tungt på spillet og skabte før pausen en håndfuld gode chancer, og midtbanespilleren Rasmus Falk kom tættest på scoring med et hovedstød på stolpen.

OB havde sjældent meget fat i bolden

Kampbilledet med FCK som det dominerende mandskab fortsatte efter pausen, hvor OB kun sjældent havde fat i bolden i mere end et par afleveringer af gangen.

Hjemmeholdet producerede flere store chancer, men OB’s kun 20-årige målmand Oliver Christensens stod en af sin korte karrieres bedste kampe.

Christensen pillede blandt andet pynten af FCK’s angriber Michael Santos, da uruguayeren havde en kæmpe chance fra kort afstand i anden halvleg.

Efter 80 minutter gik den dog ikke længere for OB og Christensen.

Forsvarsspilleren Oliver Lund begik ifølge kampens dommer et straffespark, og det omsatte Sotiriou sikkert til 1-1.

Omkring 80 sekunder senere lå bolden igen i gæsternes mål.

Pierre Bengtsson smed et indlæg ind i hovedet på Sotiriou, der gjorde sig selv til matchvinder med sit niende ligamål i denne sæson.

OB overvintrer med nederlaget på niendepladsen, men har dog kun ét point op til den eftertragtede sjetteplads.