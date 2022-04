OB fik uafgjort med hjem fra Haderslev

To gange bragte Sønderjyske sig foran, mens OB to gange fik udlignet hjemmeholdets føring i en jævnbyrdig søndagskamp i Haderslev.

Først var det Max Fenger, der udlignede kort før pausen, inden Jørgen Skjelvik med et hårdt skud hamrede 2-2-målet ind ved den fjerneste stolpe med ti minutter igen.



OB pressede på for et sejrsmål til sidst, mens Sønderjyske havde et par farlige omstillinger.

Med det uafgjorte resultat er Sønderjyske fortsat sidst i Kvalifikationsspillet, mens OB stadig er nummer tre.