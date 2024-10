OB fører suverænt, men bør bruge hele truppen: - Ingen lærer at svømme ved at sidde på bassinkanten

Når OB fredag aften tager imod HB Køge i 12. runde af NordicBet Ligaen, er det samtidig indledningen på anden halvdel af grundspillet i turneringen. OB har mødt alle hold én gang, og nu venter endnu 11 kampe, inden de 12 hold deles i to slutspilsgrupper til foråret.

Med 10 sejre i de første 11 kampe er der ikke meget at klage over, når det handler om pointhøsten i OB denne sæson. Holdet topper rækken ganske suverænt, og der er langt ned til de konkurrerende tophold.

OB kan med 31 point efter 11 kampe tilmed prale af at have fået den bedste sæsonstart i klubbens historie – og den bedste start for et hold i 1. division i mands minde. Derfor kan det være fristende at læne sig tilbage og tænke, at alt er godt. Men det er netop nu, at OB skal være selvkritiske og udnytte arbejdsroen til at presse citronen yderligere.