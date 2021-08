OB forlænger AGF's sejrstørke med mål i tillægstid

Kampens første tre mål faldt allerede i de første 16 minutter, da OB gjorde det til 1-0 efter et minut, og AGF's unge svenske venstreback Eric Kahl med to hurtige scoringer gjorde det til både 1-1 og 2-1.

Opgøret var langt hen ad vejen ganske tæt, og derfor var det uafgjorte resultat i sidste ende retvisende.

Kamp præget af hårde frispark

OB-forsvarer Alexander Juel Andersen var manden bag OB's hurtige mål, da han steg til vejrs på et hjørne og bragte gæsterne foran 1-0.

AGF rystede dog lynhurtigt chokket af sig, og bare minuttet senere var det hele lige igen, efter at 19-årige Kahl havde udlignet med sit første mål for aarhusianerne.

Og unge Kahl var ikke færdig med at imponere, for allerede i det 16. minut afsluttede han et perfekt kombineret AGF-angreb med sit mål til 2-1.