OB forlænger med assistent før ansættelse af cheftræner

- Jeg har arbejdet med mange forskellige trænere, og jeg ser det ikke som et problem, at jeg endnu ikke kender den kommende cheftræner i teamet. Det vigtigste for mig er, at vi sammen får rykket OB i den rigtige retning, siger Henrik Hansen.

OB's jagt på en ny cheftræner har foregået i flere måneder. Allerede i januar meddelte OB, at Jakob Michelsen ville være fortid i klubben efter sæsonen. I marts blev den plan justeret, da Michelsen blev sat fra bestillingen forud for sidste runde i grundspillet.

OB har hyret et rekrutteringsfirma med tidligere AaB-sportsdirektør Allan Gaarde i spidsen til at hjælpe med at finde en ny cheftræner.