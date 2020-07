Ekspert om OB's skæbnekamp: - Der skal nok blive spænding i Horsens

OB har gode kort på hånden forud for returopgøret ude mod Horsens. Torsdagens kamp i Odense endte med en sejr på 3-1 til striwerne, der nu tager til Østjylland for at forsvare føringen.

Selvom OB har en fornuftig føring med i bussen, skal der nok blive spænding på en svær udebane.

Det vurderer Martin Davidsen, der er redaktør på OB-podcasten Stemmer fra Ådalen.

- OB’s chancer er gode. Det er altid godt at komme med en føring, men der skal nok blive spænding alligevel, for som Richard Møller Nielsen sagde, så er 2-0 som bekendt den farligste føring, siger Martin Davidsen.

Svær vej til Europa

Hvis OB trækker sig sejrrigt ud af opgøret mod Horsens, venter et opgør mod rækkens nummer tre. Det kan blive enten AGF eller FCK, som kæmper en tæt kamp om sølvmedaljerne.

Den tvist afgøres klokken 19 søndag aften, hvor FCK hjemme møder FC Nordsjælland, mens AGF tager imod rivalerne fra Brøndby. Inden sidste runde har FCK ét points forspring til netop AGF.

Skulle OB gå videre fra eftermiddagens kamp mod Horsens, så håber Martin Davidsen, at århusianerne ender på tredjepladsen.

- AGF har været virkelig gode i foråret, hvor FCK omvendt ikke har været så gode. Men når man tænker på, hvor svært OB har haft det ude mod FCK de sidste 20 år, tror jeg, OB foretrækker at møde AGF i Aarhus i stedet.

Tvivl om trænerens fremtid

Forud for sæsonen var OB’s målsætning at slutte i top-seks og spille med i mesterskabsslutspillet. Det lykkedes som bekendt ikke, da OB rendte ind i en stime uden sejr i ti kampe og endte grundspillet på en ottendeplads.

Alligevel mener Martin Davidsen ikke, at cheftræner Jakob Michelsen er fyringstruet, hvis det ender med et nederlag mod Horsens søndag eftermiddag.

Den 39-årige Jakob Michelsen har stået i spidsen for OB siden juni 2018, og kontrakten udløber om et år.

Derfor skal ledelsen snart træffe en beslutning om, hvorvidt kontrakten skal forlænges eller ej, forklarer Martin Davidsen.

- Jeg tror, ledelsen er lidt i tvivl, men jeg synes også, at Michelsen og holdet har vist noget samhørighed og holdånd i foråret, hvor der ellers har været masser af modgang med corona, misset top-seks og nederlaget på 6-0 med Silkeborg. Det viser karakter, at de nu spiller om en plads i Europa.

OB på rette vej

På den baggrund er OB-eksperten ikke i tvivl om, hvad han ville gøre, hvis han sad i OB’s ledelse og skulle træffe en beslutning om Jakob Michelsens fremtid.

- Jeg mener, man skal vurdere træneren på, om klubben er på vej i den rigtige retning, og der synes jeg, det ser fornuftigt ud. Jeg synes ikke, der er grund til at skifte ud på trænerposten, og det tror jeg heller ikke, de tænker i ledelsen.

I den seneste sæson endte OB på en femteplads. Der er kick-off i Horsens klokken 14. Kampen kan ses live på TV 3 Sport eller følges på liveblog på tv2fyn.dk