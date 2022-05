OB forværrer AGF-krise efter tidlig fuldtræffer

Resultatet betyder, at OB er på ottendepladsen med 35 point. AGF har tabt fire kampe i streg og er på tiendepladsen med 28 point, hvilket er seks point flere end Vejle, der tabte til Sønderjyske.

Fynboerne fik en flyvende start på kampen, da et boldtab fra gæsternes forsvarsspiller Sebastian Hausner kostede dyrt. Jakob Breum erobrede kuglen, og den offensive kreatør straffede prompte AGF.

Han førte selv bolden frem og satte den køligt ind bag AGF-keeper Jesper Hansen.

Efterfølgende pressede hjemmeholdet på for en 2-0-scoring, men det blev ved chokket for AGF, som blandt andet kan takke overliggeren for, at mandskabet ikke kom yderligere bagud.