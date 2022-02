OB fyrer sportschef

Odense Boldklub har mandag stoppet samarbejdet med Michael Hemmingsen, der har været sportschef i klubben siden årsskiftet 2019/2020.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Årsagen er, at man foretager en række organisatoriske ændringer i klubben, efter svenske Bjørn Wesström i januar tiltrådte som ny fodbolddirektør i klubben.

- Michael har bidraget med en masse positive ting for klubben, og jeg ønsker ham alt det bedste i fremtiden. Jeg har taget en beslutning ud fra, hvordan jeg ser, at klubben skal organisere sig i forhold til de udfordringer, der ligger forude, og her er klarhed et nøgleord for organisationskonstruktionen, og det skal afspejle rollerne og deres jobbeskrivelser.

- Jeg vil derfor gradvist bygge organisationen op med de roller, der giver os mest mulig effekt, og så vender vi retur, når der er mere at fortælle, siger Björn Wesström til OB.dk

Ingen forklaring

Michael Hemmingsen har ikke kun fungeret som sportdirektør i OB. Sidste år blev han indsat som midlertidig træner, imens klubben jagtede en ny.