OB-guldfugl bliver matchvinder i fredagsgyser

I et ellers jævnbyrdigt opgør trak OB det længste strå mod Kolding IF og kan tage hjem med en 1-2-sejr i bagagen.

Fynboernes vidunderknægt - den blot 17-årige - William Martin blev kampens helt med den afgørende scoring til slutresultatet i det blot 18. minut.

Forinden havde James Gomez lagt kuglen i kassen til 0-1 i det 10. minut, hvorefter Kolding IF reducerede blot seks minutter senere.

Leeroy Owusu assisterede til begge OB's scoringer



De to hold havde næsten lige meget boldbesiddelse i en ellers chancefattig kamp. Blot to skud på mål blev det til for begge hold.

OB topper nu endnu mere suverænt NordicBet Liga med svimlende 31 point efter 11 spillede kampe.