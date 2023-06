OB henter 26-årig back i hollandsk fodbold

OB har lavet en treårig aftale med hollandsk-ghanesiske Leeroy Owusu med fortid i hollandsk fodbold.

Det oplyser superligaklubben i en pressemeddelelse.

- Med Leeroy får vi en back, der kan spille i begge sider. Han er en erfaren spiller og i en alder, hvor forventningen er, at han vil spille sin bedste fodbold fra dag ét, udtaler fodbolddirektør Björn Wesström.

Den 26-årige back har spillet over 300 kampe i de bedste hollandske ligaer. Her blev han allerede som syvårig en del af akademiet i AFC Ajax.

Desuden har han repræsenteret klubber som Excelsior, Almere City og De Graafschap.



Den unge fodboldspiller kommer til OB på en fri transfer, og han ser frem til at skifte til Odense Boldklub:

- Det her er min første gang i udlandet, og det er utrolig spændende. Nyt hold, nyt stadion, og så glæder jeg mig selvfølgelig til at møde klubbens fans. Den opbakning klubben har på stadion ser virkelig god ud, og jeg kan slet ikke vente med at spille der, siger Leeroy Owusu.

OB indleder træningen 26. juni forud for den kommende sæson.