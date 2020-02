OB henter norsk forsvarsspiller fra USA

OB henter den norske forsvarer Jørgen Skjelvik i Los Angeles Galaxy på en etårig lejeaftale med mulighed for forlængelse.

Det skriver klubben på sin hjemmeside fredag aften, kort efter at transfervinduet lukkede.

Den 28-årige nordmand har spillet i både Norge og Sverige, hvor det også er blevet til europæisk fodbold, og senest har han slået sine folder i USA hos LA Galaxy.

Samtidig har han spillet på det norske landshold.

En rutineret herre

Ifølge sportsdirektør i OB Jesper Hansen er det "en rutineret herre, der kommer til Ådalen".

- Han kan både spille på kanten og som back og stopper, hvilket blot skærper konkurrencen på holdet.

Han er meget sikker på bolden, og desuden er han venstrebenet, hvilket gør, at vores opspil bagfra kan variere mere, udtaler Jesper Hansen til OB's hjemmeside.

- Der har været lidt usikkerhed omkring Jacob Barrett, men nu er vi i hvert fald dækket ind, tilføjer sportsdirektøren med henvisning til OB's venstreback Jacob Barrett Laursen.

Selv siger Jørgen Skjelvik om sin kontrakt med OB, at "det føles virkelig godt at være her".

- Det har været en stor oplevelse at være i USA og spille med og mod nogle store navne, men jeg har også haft behov for at komme hjem til noget fodbold, som jeg kender til og kan lide at spille, udtaler han til OB's hjemmeside.

- Nu glæder jeg til at komme i gang med mine nye holdkammerater og kæmpe for klubben. Vi skal ikke ligge der, hvor vi ligger i tabellen, så det handler om at spille sig til en bedre placering i første omgang.

OB ligger i øjeblikket nummer ni i Superligaen.

Begyndte karrieren i Norge

Jørgen Skjelvik begyndte karrieren i Stabæk i Norge, inden han blev udlånt til svenske Helsingborgs IF i et halvt år i 2011.

Herefter skiftede han til Kalmar FF i 2012, hvor han spillede i halvandet år, inden turen gik til Rosenborg i 2013.

Her spillede han indtil årsskiftet 2018, hvor han drog til LA Galaxy i den amerikanske MLS-liga.

Flere nye kræfter til klubben

Fredag kunne klubben ligeledes dele nyheden om, at den unge forsvarer Robin Østrøm fra B93v fremover bliver en del af OB's U19-hold.

- Han er en høj gut og en sindssygt spændende spiller. Han er rolig på bolden, og vi vil med ham få en spillende midterforsvarer, som kan supplere de andre gode spillere, vi har på vores U19-hold, lød det fra head of Coaching og teknisk chef på akademiet Tonny Hermansen i en pressemeddelelse.

Den 17-årige spiller, der er vokset op på Amager, ser frem til at etablere sig på holdet, og så har han en drøm om at slå igennem på førsteholdet og komme til at leve af fodbolden.

Robin Østrøm har første træning i klubben mandag.