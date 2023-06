OB henter ny offensiv profil

Don Deedson Louicius er ny mand i den stribede OB-trøje.

Offensivspilleren har kontraktudløb med Hobro denne sommer og kommer derfor til OB på en fri transfer efter en sæson, hvor han scorede 10 mål i den danske 1. division.

- Don Deedson er en hurtig én mod én-spiller, som giver os endnu flere redskaber at arbejde med, når vi ønsker at udvikle vores offensiv. Siden 2019 har han tilpasset sig Danmark og dansk fodbold, hvilket gør tilvænningen kortere til OB og 3F Superligaen. Vi glæder os nu til at starte arbejdet sammen med Deedson i de kommende sæsoner, siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB, til klubbens hjemmeside.

Den venstrebenede kantspiller har ind til videre repræsenteret Haiti i fire landskampskampe, og han glæder sig over, at han nu har skrevet kontrakt med OB:

- OB er en stor klub – for mig er det en af de fem største i Danmark – og fansene er fede, så jeg elsker, at jeg nu er her. Nu glæder jeg mig bare til at spille den første hjemmekamp med mine nye holdkammerater foran alle fansene, siger Don Deedson Louicius.

Tidligere har der været meldt om interesse fra de tyrkiske storklubber Trabzonspor og Besiktas, men det bliver altså OB, der løber med den haitianske offensivspiller, som har skrevet en fireårig kontrakt med OB.