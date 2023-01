OB henter omgående forstærkning

OB har fredag købt Alen Mustafić fri af hans kontrakt med ŠK Slovan Bratislava fra den slovakiske Superliga, så den 23-årige midtbanespiller omgående bliver en af de fynske striber.

Det skriver OB på klubbens hjemmeside.

Alen Mustafić rejste torsdag aften til Odense, hvor han gennemgik og bestod lægeundersøgelsen i klubben, inden han satte sin signatur på en kontrakt med OB, der løber frem til sommeren 2026.

Han er således med i truppen, der fredag tager til Ikast for at spille træningskamp mod FC Midtjylland.

- Jeg er skiftet til OB, da det er en stor klub med en flot historie. Jeg har hørt meget godt om klubben, og jeg har hørt, at fansene er rigtig, rigtig fede.

- OB er en stor klub med høje ambitioner, og jeg vil give alt, hvad jeg har for den her klub. Men samtidigt er alt nyt for mig; et nyt land med ny kultur og nye mennesker, så lige nu glæder jeg mig bare til at møde mine holdkammerater og klubbens fans, siger Alen Mustafić til ob.dk.

Opvokset i Bosnien-Herzegovina

Alen Mustafić er født og opvokset i Bosnien-Herzegovina, og han har spillet 29 kampe for ŠK Slovan Bratislava i denne sæson. Holdet fører den slovakiske Superliga.

Alen Mustafić fik også spilletid i alle holdets kampe i Conference League, hvor ŠK Slovan Bratislava vandt gruppen foran blandt andre FC Basel.

- Alen har de kvaliteter, vi søgte på 6’er-positionen; han har et stort løbepensum, og han er god til at sætte sine holdkammerater i scene på både kort og lang afstand, siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB.

Mustafić kan ses som en erstatning for svensk-bosniske Armin Gigovic, som med stor succes spillede på leje i OB i efteråret. Han ønskede dog ikke at forlænge sin aftale med OB, hvorfor han i foråret i stedet spiller hos netop fredagens modstander, FC Midtjylland.



Aftalen mellem OB og Alen Mustafić løber frem til den 30. juni 2026.

Den nye spiller kommer kort tid efter, OB har solgt en af klubbens helt store profiler Issam Jebali.