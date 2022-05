OB hiver uafgjort hjem i sæsonens sidste hjemmekamp

Havde OB udnyttet begge sine straffespark havde fynboerne søndag eftermiddag sendt gæsterne fra Sønderjyske retur med et nederlag.



I stedet blev det til 1-1 på det straffespark, som Emmanuel Sabbi udlignede på i det 62. minut.

Forinden havde Issam Jebali i det 39. minut haft chancen fra 11-meterpletten for at udligne Sønderjyskes føring, men han brændte.



Med uafgjort lægger OB sig op på syvendepladsen med 38 point, mens Viborg FF med samme antal point mangler at spille en kamp. Den kamp spilles søndag aften mod AGF.



Bagud efter tre minutter

Kampen udviklede sig til en dramatisk affære, hvor gæsternes offensive midtbanespiller Emil Frederiksen bragte sit hold foran efter sølle tre minutter.



Sønderjyske var allerede inden kampen definitivt rykket ud af 3F Superligaen, men det forhindrede altså ikke Sønderjyske i at komme flyvende ud til søndagens kamp.

Det var en fejl af Hans Christian Bernat, som blev straffet af Emil Frederiksen, der opfangede en skidt aflevering fra OB-keeperen.

Herefter var det en smal sag for Emil Frederiksen at sparke bolden ind i det lange hjørne.

OB satte sig efter scoringen på kampen, men det kneb med at skabe chancer i åbent spil.

Mandskabet skulle dog få spillets største chance for at udligne i det 39. minut. OB-kantspilleren Emmanuel Sabbi blev nedlagt, men Issam Jebali sparkede et dårligt straffe, som Nicolai Flø nemt kunne holde.

Kampbilledet fortsatte i anden halvleg. OB var mest på bolden, mens gæsterne primært truede på omstillinger.

OB-presset udmøntede sig efter en times spil i et straffespark, der blev begået af Sønderjyskes forsvarsspiller Maxime Soulas.

Efter et langt VAR-tjek kunne Sabbi denne gang gå til bolden, og han eksekverede sikkert.

Hjemmeholdet fik i det 87. minut en gylden mulighed for at bringe sig foran, da Max Fenger var alene igennem og rundede Nicolai Flø, men angriberens afslutning gik i sidenettet.

