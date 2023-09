OB honorerer ungt talent med treårig kontrakt

Fredag har Superligaklubben OB investeret i fremtiden ved at skrive en treårig kontrakt med det unge talent Sebastian Mørk. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Sebastian er vi glade for at få skrevet kontrakt med. Han var anfører for sidste års danmarksmesterhold (U15, red), og han har også lige haft debut på U16-landsholdet, fortæller Akademichef Tonny Hermansen.



Sebastian Mørk kommer fra samarbejdsklubben Brændekilde-Bellinge Boldklub, og det er en drøm, der i dag går i opfyldelse.



- Jeg er selvfølgelig super glad og stolt. Det er stort at skrive under med OB, som er den største klub på Fyn. Det har været min store drøm, siden jeg var helt lille, så det er super fedt, siger han.