OB i duel om topplads: - Jeg tror, det bliver en slåskamp uden lige

- Jeg tror, at torsdagens kamp bliver én stor slåskamp.

Sådan beskriver midtbanespilleren fra OB Troels Kløve sine forventninger til torsdagens kamp mod SønderjyskE.

Ni hold kæmper om at komme i top seks, Jakob Michelsen, cheftræner, OB

Og midtbanespilleren med tallet 23 på ryggen kan meget vel ende med at få ret. I hvert fald er der lagt op til et spændende opgør mellem de to hold, der begge kæmper for at blive nummer seks i Superligaen.

Lige nu har begge hold 24 point, og dermed har begge klubber meget at kæmpe for. Vinderen forbliver nemlig i den bedste ende i ligaen, mens taberen må tage sig til takke med en 7. plads.

Målmand Hans Christian Bernat gør også klar til opgøret mod Sønderjyske. Foto: August Sandberg

Banernes forfatning kan blive en udfordring

Fynboerne i de stribede trøjer forventer derfor, at det bliver en hård og tæt kamp mod de lyseblå fra Haderslev. Ikke mindst fordi landets fodboldbaner har set bedre dage.

- Vi ved, at banerne er ikke i god forfatning, og SønderjyskE er om nogen gode til at slås, så mon ikke det bliver en slåskamp uden lige, siger Troels Kløve.

Også cheftræner Jakob Michelsen forventer kamp til stregen i torsdagens opgør.

- Vi spiller traditionelt set tætte kampe mod SønderjyskE, og det begynder også at spidse til i Superligaen. Vi står midt i et meget tæt program i en meget tæt liga, hvor ni hold kæmper om at komme i top seks, siger Jakob Michelsen.

Holder kortene tæt til kroppen

For tiden er OB dog inde i en god stime, senest med en sejr over Randers. Men selvom den gode stime uden tvivl pynter på selvtilliden hos både spillerne og træneren, så forventer OB en svær vej til sejr.

- SønderjyskE spiller typisk bundsolidt og de er gode til at rejse sig, når de møde modgang. Så det bliver svært for os, for de bliver svære at slå, siger Troels Kløve.

Om OBs trup kommer til at bestå af den nyligt tilbagehentede Baskim Kadrii vil Jakob Michelsen ikke afsløre. Han er dog ikke i tvivl om, at Kadrii er en stor gevinst både for OB, men også for Superligaen som helhed.

- Når Baskim Kadri først kommer i topform, så bliver han rigtig dygtig for OB. Men for nu må han vente og se, om han bliver udtaget, siger Jakob Michelsen med et smil.